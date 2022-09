Supplenze 2022, nuova disponibilità posto in seguita a rinuncia: si possono rifare le operazioni? (Di domenica 4 settembre 2022) Le operazioni di attribuzione delle Supplenze non sono soggette a rifacimento, ragion per cui la sede assegnata non si può cambiare nemmeno in caso di ulteriori disponibilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 settembre 2022) Ledi attribuzione dellenon sono soggette a rifacimento, ragion per cui la sede assegnata non si può cambiare nemmeno in caso di ulteriori. L'articolo .

