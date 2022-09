Stavolta la Roma ha fatto schifo tutta la partita: Udinese-Roma 4-0 (Di domenica 4 settembre 2022) “E nun se vonno sta’” gridava il pubblico di Udine in friulano stretto. L’Udinese ha letteralmente annientato la Roma di José Mourinho: è finita 4-0 e quasi quasi il punteggio sta stretto alla squadra di Sottil. Stavolta non osiamo immaginare cosa dirà Mourinho che dopo Juve-Roma 1-1 disse che la sua squadra aveva fatto schifo nel primo tempo. Stasera i giallorossi sono stati più regolari nel loro comportamento e hanno fatto schifo tutta la partita. Il primo tempo è finito 1-0 con gol di Udogie al 5? su retropassaggio alla Gresko di Karsdorp. Nella ripresa strane sostituzioni di Mourinho con Belotti per Cristante e Celik per Karsdorp. Fondamentalmente non c’è partita ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) “E nun se vonno sta’” gridava il pubblico di Udine in friulano stretto. L’ha letteralmente annientato ladi José Mourinho: è finita 4-0 e quasi quasi il punteggio sta stretto alla squadra di Sottil.non osiamo immaginare cosa dirà Mourinho che dopo Juve-1-1 disse che la sua squadra avevanel primo tempo. Stasera i giallorossi sono stati più regolari nel loro comportamento e hannola. Il primo tempo è finito 1-0 con gol di Udogie al 5? su retropassaggio alla Gresko di Karsdorp. Nella ripresa strane sostituzioni di Mourinho con Belotti per Cristante e Celik per Karsdorp. Fondamentalmente non c’è...

