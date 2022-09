MotoGP | a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv | programma GP San Marino 2022 | palinsesto Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di domenica 4 settembre 2022) Manca sempre meno al via dell’edizionedel Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini, 14ma competizione del Motomondiale. Ci sarà da divertirsi nell’impianto di Misano Adriatico, pista che quest’anno celebra il proprio 50mo anniversario. La Ducati è pronta per confermarsi al vertice nel circuito dedicato a Marco Simoncelli dopo i tre successi consecutivi da parte di Francesco Bagnaia. Il #63 della casa di Borgo Panigale ha tutte le carte in regola per confermarsi in vetta con il chiaro intento di ridurre il proprio margine in classifica su Fabio Quartararo. Il transalpino di Yamaha detta il passo al momento nella graduatoria generale dopo la sfida del Red Bull Ring con 200 lunghezze contro i 168 dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) ed i 156 del piemontese che vinse lo scorso anno dopo una bella battaglia contro ...