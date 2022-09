Meloni a Cernobbio: «Pnrr? Cambiarlo non è un’eresia. E su armi e sanzioni: ne va della nostra credibilità» (Di domenica 4 settembre 2022) Combattiva ma anche sorridente, dialogante ma ferma sulle sue posizioni e sul programma elettorale che sta presentando agli italiani che incontra in piazze gremite, Giorgia Meloni era l’ospite più attesa dell’appuntamento con i big dei diversi schieramenti in campo, riuniti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. E nel suo intervento, in cui si è soffermata soprattutto su temi di politica internazionale e di economia, ha ribadito coerenza e solidità delle proposte di Fratelli d’Italia, rispondendo nel merito delle emergenze in agenda a una campagna della sinistra polarizzata su insulti e spauracchi, insostenibili quanto irricevibili. A Cernobbio arriva Giorgia Meloni, l’ospite più attesa Oggi, a Cernobbio, è stato il momento del confronto tra gli esponenti dei partiti e delle coalizioni in ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 settembre 2022) Combattiva ma anche sorridente, dialogante ma ferma sulle sue posizioni e sul programma elettorale che sta presentando agli italiani che incontra in piazze gremite, Giorgiaera l’ospite più attesa dell’appuntamento con i big dei diversi schieramenti in campo, riuniti al Forum Ambrosetti di. E nel suo intervento, in cui si è soffermata soprattutto su temi di politica internazionale e di economia, ha ribadito coerenza e solidità delle proposte di Fratelli d’Italia, rispondendo nel merito delle emergenze in agenda a una campagnasinistra polarizzata su insulti e spauracchi, insostenibili quanto irricevibili. Aarriva Giorgia, l’ospite più attesa Oggi, a, è stato il momento del confronto tra gli esponenti dei partiti e delle coalizioni in ...

