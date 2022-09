LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ultima salita (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.43 Pare in difficoltà Joao Almeida (UAE Team Emirates) che ha bisogno della spinta di Jan Polanc. Ma mai dare il portoghese per morto… 16.42 Esploso anche il gruppo dietro Carlos Soler. Alle sue spalle ci sono Richard Carapaz, Jay Vine, Thyman Arensman, David De La Cruz e Jai Hindley a 30”. 16.40 Evenepoel lo segue e si mette in testa a seguire. Intanto Carlos Rodriguez si sta riportando sotto assieme a Geoghegan Hart, Almeida e Ayuso. 16.38 Attenzione, SCATTO DI PRIMOZ ROGLIC! IL GRUPPO ESPLODE! 16.37 Problemi anche per Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl) in un tratto in discesa. 16.36 Lo spagnolo della UAE Team Emirates ha provato ad andarsene da solo ai piedi della salita, il tratto più difficile. 16.34 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.43 Pare in difficoltà Joao Almeida (UAE Team Emirates) che ha bisogno della spinta di Jan Polanc. Ma mai dare il portoghese per morto… 16.42 Esploso anche il gruppo dietro Carlos Soler. Alle sue spalle ci sono Richard Carapaz, Jay Vine, Thyman Arensman, David De La Cruz e Jai Hindley a 30”. 16.40 Evenepoel lo segue e si mette in testa a seguire. Intanto Carlos Rodriguez si sta riportando sotto assieme a Geoghegan Hart, Almeida e Ayuso. 16.38 Attenzione, SCATTO DI PRIMOZ ROGLIC! IL GRUPPO ESPLODE! 16.37 Problemi anche per Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl) in un tratto in discesa. 16.36 Lo spagnolo della UAE Team Emirates ha provato ad andarsene da solo ai piedi della, il tratto più difficile. 16.34 ...

