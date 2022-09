LIVE Sinner-Nakashima 3-6 5-4, US Open 2022 in DIRETTA: l’americano serve per rimanere nel set (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-IVASHKA (4° MATCH DALLE 17.00) 5-4 Game Sinner. Arriva un altro gratuito di dritto dell’americano. Jannik riemerge dalle sabbie mobili in questo game e dopo il cambio di campo risponderà per il set. 40-30 Sbaglia ancora Nakashima, stavolta con il dritto. Palla del 5-4 Sinner. 30-30 Rapido Jannik con il dritto in uscita dal servizio. 15-30 Se ne va il rovescio dello statunitense. 0-30 Spinge a tutto braccio Nakashima, che chiude il punto con lo smash. 0-15 Doppio fallo Sinner, il terzo. 4-4 Game Nakashima. Con una prima esterna vincente l’americano trova il 4 pari dopo aver annullato due palle break. AD-40 Si ferma sul ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-IVASHKA (4° MATCH DALLE 17.00) 5-4 Game. Arriva un altro gratuito di dritto del. Jannik riemerge dalle sabbie mobili in questo game e dopo il cambio di campo risponderà per il set. 40-30 Sbaglia ancora, stavolta con il dritto. Palla del 5-4. 30-30 Rapido Jannik con il dritto in uscita dal servizio. 15-30 Se ne va il rovescio dello statunitense. 0-30 Spinge a tutto braccio, che chiude il punto con lo smash. 0-15 Doppio fallo, il terzo. 4-4 Game. Con una prima esterna vincentetrova il 4 pari dopo aver annullato due palle break. AD-40 Si ferma sul ...

