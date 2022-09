Leonardo DiCaprio ha una nuova fidanzata: chi è la 22enne Maria Beregova (Di domenica 4 settembre 2022) Leonardo Di Caprio si è fidanzato di nuovo e si tratterebbe di una modella ucraina, Maria Beregova. Chi è la nuova fidanzata di Di Caprio All’indomani di una storia d’amore lunga 4 anni con Camila Morrone Di Caprio, finita proprio nel giorno del 25° compleanno della Morrone, è nuovamente in coppia. La modella 22enne di nazionalità ucraina è cresciuta in Svizzera, ma vive a Londra dove studia. La Beregova separa da un imprenditore libico La Beregova era single prima di incontrare l’attore. Da poco separata dall’imprenditore libico proprietario di un grosso impegno immobiliare con sede a Monaco, il 30enne Ahmed Masoud Abdelhafid. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022)Di Caprio si è fidanzato di nuovo e si tratterebbe di una modella ucraina,. Chi è ladi Di Caprio All’indomani di una storia d’amore lunga 4 anni con Camila Morrone Di Caprio, finita proprio nel giorno del 25° compleanno della Morrone, èmente in coppia. La modelladi nazionalità ucraina è cresciuta in Svizzera, ma vive a Londra dove studia. Lasepara da un imprenditore libico Laera single prima di incontrare l’attore. Da poco separata dall’imprenditore libico proprietario di un grosso impegno immobiliare con sede a Monaco, il 30enne Ahmed Masoud Abdelhafid. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Leonardo DiCaprio ha una nuova fidanzata: chi è la 22enne Maria Beregova - VERN0NSREVENGE : RT @hoshy_main: minghao can still marry leonardo dicaprio - sook9i : RT @hoshy_main: minghao can still marry leonardo dicaprio - ch0i_l1a : RT @hoshy_main: minghao can still marry leonardo dicaprio - m4rsian0 : RT @hoshy_main: minghao can still marry leonardo dicaprio -