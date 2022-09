Gragnano, indagati sei giovani per la morte del 13enne caduto dal balcone: “Ti devi ammazzare” (Di domenica 4 settembre 2022) Sono finora sei i giovani identificati nelle indagini per la morte di Alessandro, il 13enne che giovedì scorso si è tolto la vita a Gragnano, vicino Napoli. Per loro l’ipotesi di reato è quella di istigazione al suicidio: secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, gli avvisi di garanzia gli saranno notificati nelle prossime ore. Gli indagati, quattro dei quali minorenni, sono sospettati di aver spinto Alessandro al suicidio dopo averlo preso di mira con continui messaggi di insulti e minacce, trovati dagli inquirenti sul telefono del ragazzo. “Ti devi ammazzare”, “Buttati giù”, “Ucciditi”, sono alcuni dei messaggi trovati nelle chat, di cui i genitori erano all’oscuro. Una scoperta, che insieme a quella del messaggio d’addio inviato alla ragazza, ha spinto gli ... Leggi su tpi (Di domenica 4 settembre 2022) Sono finora sei iidentificati nelle indagini per ladi Alessandro, ilche giovedì scorso si è tolto la vita a, vicino Napoli. Per loro l’ipotesi di reato è quella di istigazione al suicidio: secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, gli avvisi di garanzia gli saranno notificati nelle prossime ore. Gli, quattro dei quali minorenni, sono sospettati di aver spinto Alessandro al suicidio dopo averlo preso di mira con continui messaggi di insulti e minacce, trovati dagli inquirenti sul telefono del ragazzo. “Ti”, “Buttati giù”, “Ucciditi”, sono alcuni dei messaggi trovati nelle chat, di cui i genitori erano all’oscuro. Una scoperta, che insieme a quella del messaggio d’addio inviato alla ragazza, ha spinto gli ...

sonoViolet : RT @AlexanderLandSp: Gragnano, si toglie la vita a 13 anni. Indagati sei ragazzi per i messaggi: «Ucciditi» - AlexanderLandSp : Gragnano, si toglie la vita a 13 anni. Indagati sei ragazzi per i messaggi: «Ucciditi» - CrestaLaila : Gragnano, si toglie la vita a 13 anni. Indagati sei ragazzi per i messaggi: «Ucciditi» - infoitinterno : Gragnano, si toglie la vita a 13 anni. Indagati sei ragazzi per i messaggi: «Ucciditi» - infoitinterno : Gragnano, Alessandro volato dal quarto piano, ci sono 6 indagati per le minacce nelle chat -