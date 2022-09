F1, Helmut Marko: “Ci sono delle trattative in corso con Gasly per il 2023. Al momento ha un contratto valido con noi” (Di domenica 4 settembre 2022) Helmut Marko ha rilasciato le proprie sensazioni in merito alla situazione di Pierre Gasly per la stagione 2023 del Mondiale F1. L’austriaco, volto di spicco di Red Bull, ha confermato la presenza di un avvicinamento tra Alpine ed il transalpino, attualmente ingaggiato per una nuova stagione con la compagine di Faenza. L’ex vincitore della 24 Ore Le Mans ha riportato ai media ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Con Gasly abbiamo un contratto valido per il 2023, ma nel frattempo ci sono delle trattative in corso. Se le nostre condizioni verranno soddisfatte non ostacoleremo Gasly. Per lui sarebbe un sogno guidare in un team tutto francese”. Il 74enne ha continuato ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)ha rilasciato le proprie sensazioni in merito alla situazione di Pierreper la stagionedel Mondiale F1. L’austriaco, volto di spicco di Red Bull, ha confermato la presenza di un avvicinamento tra Alpine ed il transalpino, attualmente ingaggiato per una nuova stagione con la compagine di Faenza. L’ex vincitore della 24 Ore Le Mans ha riportato ai media ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Conabbiamo unper il, ma nel frattempo ciin. Se le nostre condizioni verranno soddisfatte non ostacoleremo. Per lui sarebbe un sogno guidare in un team tutto francese”. Il 74enne ha continuato ...

