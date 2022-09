Covid: in Campania oltre 1300 positivi, contagi in calo (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1346, in Campania, i neo positivi al Covid su 9634 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, si registra un calo dei contagi. A fronte di un numero inferiore di test, l’incidenza è pari al 13,97%, ieri era al 15,26%. Nessun decesso nelle ultime 48 ore; due deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta fermo a nove il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive; leggero rialzo in degenza con 264 posti letto occupati (+7 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1346, in, i neoalsu 9634 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino della Regione, si registra undei. A fronte di un numero inferiore di test, l’incidenza è pari al 13,97%, ieri era al 15,26%. Nessun decesso nelle ultime 48 ore; due deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta fermo a nove il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive; leggero rialzo in degenza con 264 posti letto occupati (+7 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

