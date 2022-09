Calciomercato com – Lazio-Napoli | le pagelle di CM | Immobile delude | Kvara si prende l’Olimpico | Kim è un gigante! | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 4 settembre 2022) 2022-09-03 23:10:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:1-2Provedel 7: Tre parate decisive tra primo e secondo tempo per tenere a galla i suoi. Aveva avuto anche un gran riflesso sul pari di Kim, ma la palla era già dentro. Incolpevole anche sul 2-1 Lazzari 6: La catena destra con Felipe Anderson si attiva meno del solito, perchétskheila è un brutto cliente da tenere a bada. (dal 38’s.t. Hysaj s.v.) Patric 5,5: macchia la sua partita facendosi beffare da Kim in occasione dell’1-1. Romagnoli 6: tiene botta contro Osimhen senza rischiare quasi nulla. Marusic 6: lezione imparata a Marassi. Stasera è stato puntuale su tutte le diagonali. Nel primo tempo annulla Lozano. Nel secondo, contro Politano fa un po’ più di fatica. Milinkovic 5,5: nel primo tempo un erroraccio in fase di ...