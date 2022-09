(Di domenica 4 settembre 2022) Raffaeleha commentato la vittoria deldisulla Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Raffaelesui propri canali social ha commentato la vittoria delsulla Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Ecco le sue parole: “Ci siamo ripresi la nostra dimensione, quella di squadra capace anche di vincere lo scuperché in quell’undici titolare che ha trovatoci sono calciatori che danno battaglia sempre e non si arrendono mai. Il risultato con la Lazio è un po’rdo, considerando 2 pali e un gol fatto da Kvara che ha tirato alto, che dopo si è fatto perdonare con la rete di grande rabbia. Ci siamo ripresi quello perso mercoledì, una partita storta ci può stare, soprattutto quando un allenatore si rivede. Oggi però il ...

napolipiucom : Auriemma: 'Spalletti ha detto una bugia sul Napoli' #auriemma #napoli #ForzaNapoliSempre - naptam_10 : Mi dispiace ma senza Anguissa nn reggi. Auriemma su Spalletti: 'O si vince o si muore non è mai stata una frase di… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Auriemma su Tuttosport: nessuno ha chiesto a Spalletti di vincere lo scudetto ma l'eccessivo turnover con il Lecce… - sportli26181512 : Due anni di Daspo al tifoso viola che ha tentato di schiaffeggiare Spalletti: Due anni di Daspo al tifoso viola che… -

Il Questore della provincia di Firenze Maurizioha firmato in mattinata due DASPO, elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine, nei ... Approfondimenti Insulti a, la Digos cerca il ...Il Questore della provincia di Firenze, Maurizio, ha firmato in mattinata due DASPO nei confronti dei tifosi viola identificati dalla ... Il tecnico della squadra ospite,, si sarebbe ...Raffaele Auriemma, giornalista napoletano, ha commentato la vittoria del Napoli sui propri canali social. Raffaele Auriemma, opinionista sportivo e telecronista-tifoso che per anni ha raccontato le pa ...Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato sui suoi canali social la vittoria del Napoli all'Olimpico contro la Lazio: " Ci siamo ripresi la nostra dimensione, quella di squadra capace anche di vi ...