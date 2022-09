US OPEN, Berrettini soffre ma supera Murrey (Di sabato 3 settembre 2022) Termina in favore di Matteo Berrettini il big match di giornta contro sir Andy Murrey al 3° turno degli US OPEN. Una partita dura, in cui ogni punto è stato lottato e giocato al massimo. Il britannico se pur sia nella fase calante della sua straordinaria carriera rimane uno degli avversari più ostici da affrontare per via del suo atteggiamento pugnace che lo spinge a non mollare mai. Durante il match, durato quasi 4 ore lo si è visto urlare, sbraitare, lamentarsi con se stesso ed incoraggiarsi. Lo spirito è ancora quello di un ragazzo, ma spesso ormai il fisico non lo assiste come dovrebbe. È comunque riuscito a giocare alla pari contro una versione ancora non ancora brillante di Berrettini, il quale è stato più bravo a sfruttare le numerose occasioni avute sul servizio avversario. Murrey è parso poco ... Leggi su notizieitaliaonline (Di sabato 3 settembre 2022) Termina in favore di Matteoil big match di giornta contro sir Andyal 3° turno degli US. Una partita dura, in cui ogni punto è stato lottato e giocato al massimo. Il britannico se pur sia nella fase calante della sua straordinaria carriera rimane uno degli avversari più ostici da affrontare per via del suo atteggiamento pugnace che lo spinge a non mollare mai. Durante il match, durato quasi 4 ore lo si è visto urlare, sbraitare, lamentarsi con se stesso ed incoraggiarsi. Lo spirito è ancora quello di un ragazzo, ma spesso ormai il fisico non lo assiste come dovrebbe. È comunque riuscito a giocare alla pari contro una versione ancora non ancora brillante di, il quale è stato più bravo a sfruttare le numerose occasioni avute sul servizio avversario.è parso poco ...

