"Totti ha detto no". Ilary Blasi, se ne parla da tempo ma per l'ex non esiste Francesco Totti e Ilary Blasi, l'estate è finita e a quanto dicono è tempo di formalizzare la separazione che ha fatto parlare tutta Italia. In queste ultime settimane, dopo l'annuncio dell'addio, lei ha documentato tutte le sue vacanze su Instagram; lui al contrario è praticamente scomparso dai social. Se non per qualche post pubblicitario, l'ex Capitano della Roma si è trincerato dietro al silenzio anche se rumor e paparazzate non si sono mai arrestati. E sembra che stia aspettando proprio la separazione legale prima di uscire allo scoperto con la presunta nuova compagna, Noemi Bocchi.

