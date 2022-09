Tiro a volo | Europei 2022 | Italia d’argento nel trap femminile juniores

Leggi su oasport

(Di sabato 3 settembre 2022) E’ andata in archivio una nuova giornata di gare neglidiche si stanno tenendo a Larnaca (Cipro). Erano in programma quest’oggi le due prove a squadredel(maschile e) e l’ha potuto arricchire il proprio tesoretto con un argento nella gara delle donne. Con questo riscontro, la compagine nostrana si conferma davanti a tutti in questa rassegna continentale con 6 ori, 1 argento e 2 bronzi (nove podi). Nella qualificazione delfemminiile, Sofia Littame, Marika Patera e Giorgia Lenticchia hanno totalizzato 183/225, guadagnandosi l’accesso alla Finale per l’oro contro la Repubblica Ceca (195/225), mentre la Francia si è tinta automaticamente di bronzo (180/225). Nell’atto conclusivo le azzurrine si ...