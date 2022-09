rulajebreal : Femminicidi in Italia: 2019: 92 donne uccise 2020: 101 donne uccise 2021 : 103 donne uccise Nonostante le denunce… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Sono aumentati gli attacchi informatici contro le aziende energetiche - ilpost : Sono aumentati gli attacchi informatici contro le aziende energetiche - cst_ndr : @nonsonoales ultimamente vedo che i toxic tweet sono aumentati un sacco qui sopra ?? - CHPRESS21 : In agosto 2022 i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,3% -

QuiFinanza

Infatti, in questi vent'annigli indifferenti, dal 4 al 14 per cento. Così come chi ritiene l'insegnamento della chiesa improprio, dal 14 per cento al 17 e negativo, dal 2 per cento al ...La portata della crisi energetica , con gli importi delle bollette di luce e gasa dismisura, manda sull'orlo del baratro finanziario tantissime famiglie italiane. L'...circa 4 milioni ... Abbiamo un problema con gli stipendi in Italia "Il carcere è una cassa di risonanza di quel che succede nella società. Il ricorso al servizio di psichiatria è aumentato tantissimo. Il periodo del Covid è stato molto duro e sappiamo che il prossimo ...Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta in lieve aumento rispetto alla settimana precedente: 14% rispetto al dato precedente di 12,9%. (ANSA) ...