Pmi | le strategie per la riorganizzazione in non più di venti parole

"Mi prepari una strategia" è una frase che nel mio lavoro di consulente ho più volte, spesso a mo' di sfida, ascoltato da parte piccoli imprenditori in merito ad una richiesta di riorganizzazione aziendale che poteva riguardare gli aspetti commerciali, produttivi, la logistica, la progettazione o l'area amministrazione & finanza. Quasi una provocazione, basata sulla radicata convinzione che il successo di una piccola azienda dipenda sempre da intuizioni "individuali" e dando per scontato che sia impossibile costruire in modo scientifico e sistematico un progetto strategico. La mia risposta, cioè la pianificazione strategica, dopo un congruo periodo di analisi organizzativa, è contenuta in un documento che non contiene più di venti parole che deve identificare tre cose: il segmento di clientela da servire, la proposta di valore (ciò ...

