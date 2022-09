MotoGP, Fabio Quartararo partirà nel traffico: una condizione che la Yamaha potrebbe soffrire (Di sabato 3 settembre 2022) Fabio Quartararo lo ha ripetuto diverse volte, i suoi maggiori motivi di preoccupazione per questo finale di stagione sono due, ovvero il rischio della pioggia e il dover partire nella pancia del gruppo. Oggi, nel corso delle vibranti e imprevedibili qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022, si sono materializzati entrambi questi “spauracchi”. Andando con ordine, prima la pioggia (seppure lieve) ha rimescolato le carte in tavola, rendendo la pista leggermente viscida, costringendo quindi il campione del mondo a combattere con la sua M1 piuttosto che con i rivali, strappando in qualche modo una ottava posizione che, di sicuro, non può certo renderlo tranquillo in vista di domani. Già, il secondo cruccio. Domani, infatti, il portacolori del team ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)lo ha ripetuto diverse volte, i suoi maggiori motivi di preoccupazione per questo finale di stagione sono due, ovvero il rischio della pioggia e il dover partire nella pancia del gruppo. Oggi, nel corso delle vibranti e imprevedibili qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di2022, si sono materializzati entrambi questi “spauracchi”. Andando con ordine, prima la pioggia (seppure lieve) ha rimescolato le carte in tavola, rendendo la pista leggermente viscida, costringendo quindi il campione del mondo a combattere con la sua M1 piuttosto che con i rivali, strappando in qualche modo una ottava posizione che, di sicuro, non può certo renderlo tranquillo in vista di domani. Già, il secondo cruccio. Domani, infatti, il portacolori del team ...

