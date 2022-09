Mosca, in migliaia in fila per l'ultimo saluto a Gorbaciov. C'è anche Orban, Putin grande assente (Di sabato 3 settembre 2022) A Mosca migliaia di persone in fila questa mattina per la camera ardente di Michail Gorbaciov, morto martedì scorso all'età di 91 anni. E tuttavia nessun capo di Stato straniero, ad eccezione del ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 settembre 2022) Adi persone inquesta mattina per la camera ardente di Michail, morto martedì scorso all'età di 91 anni. E tuttavia nessun capo di Stato straniero, ad eccezione del ...

Tg3web : A Mosca l'omaggio di migliaia di cittadini a Michail Gorbaciov, ultimo presidente dell'Unione Sovietica. Per lui ne… - giusyutano : RT @Tg3web: A Mosca l'omaggio di migliaia di cittadini a Michail Gorbaciov, ultimo presidente dell'Unione Sovietica. Per lui nessun funeral… - Mintauros1 : Funerali di Gorbaciov, in migliaia per l’ultimo saluto a Mosca. Arriva anche Orban, ma Putin non c’è - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Migliaia di persone per l’ultimo saluto a Mosca a Mikhail Gorbaciov. I funerali sono stati celebrati nella Sala delle Colonne,… - Patrizia19653 : RT @EnnioRemondino: MOSCA, FUNERALI DI GORBACIOV. MIGLIAIA IN FILA, PUTIN ASSENTE Domani su ‘C’era una volta’ la biografia politica del p… -