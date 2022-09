Milan, presentata all’UEFA la lista per la Champions 2022/23 (Di sabato 3 settembre 2022) Fuori Bakayoko, Ibrahimovic, Tatarusanu e i nuovi arrivati Thiaw, Adli e Vranckx: il Milan ha pubblicato la lista dei 23 giocatori per la Champions League, che inizierà il prossimo 6 settembre con la sfida in casa degli austriaci del Salisburgo. I rossoneri sono stati inseriti nel girone E e sfideranno nella prima fase Chelsea, Salisburgo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 3 settembre 2022) Fuori Bakayoko, Ibrahimovic, Tatarusanu e i nuovi arrivati Thiaw, Adli e Vranckx: ilha pubblicato ladei 23 giocatori per laLeague, che inizierà il prossimo 6 settembre con la sfida in casa degli austriaci del Salisburgo. I rossoneri sono stati inseriti nel girone E e sfideranno nella prima fase Chelsea, Salisburgo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

