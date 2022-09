Mastella: “Pd? Letta il 26 settembre farà le valigie per tornare in Francia” (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Tappa nel capoluogo per i coniugi Mastella per le presentazione dei candidati di Noi Di Centro – Europeisti per i collegi di Avellino e Benevento. Presente la fascia tricolore della del capoluogo sannita e la moglie Sandro Lonardo, senatore uscente, il candidato all’uninominale della Camera Guerino Gazzella, l’omologo al Senato Armando Rocco, sindaco di Calvi, e Roberta Andretti (terza nel listino della Camera), consigliera di Prata. “Nessuno parla più del Sud – spiega la Lonardo – Nonostante un ministero dedicato al Mezzogiorno, e alla quota 60/40 individuata dal Pnrr proprio per i progetti destinasti al meridione. E’ chiaro che le zone interne hanno bisogno di più attenzione. Purtroppo il Nord, ovviamente con la presenza dei ministri della Lega, ha fatto prevalere la logica dei cittadini di serie A e di serie B”. “Il mio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Tappa nel capoluogo per i coniugiper le presentazione dei candidati di Noi Di Centro – Europeisti per i collegi di Avellino e Benevento. Presente la fascia tricolore della del capoluogo sannita e la moglie Sandro Lonardo, senatore uscente, il candidato all’uninominale della Camera Guerino Gazzella, l’omologo al Senato Armando Rocco, sindaco di Calvi, e Roberta Andretti (terza nel listino della Camera), consigliera di Prata. “Nessuno parla più del Sud – spiega la Lonardo – Nonostante un ministero dedicato al Mezzogiorno, e alla quota 60/40 individuata dal Pnrr proprio per i progetti destinasti al meridione. E’ chiaro che le zone interne hanno bisogno di più attenzione. Purtroppo il Nord, ovviamente con la presenza dei ministri della Lega, ha fatto prevalere la logica dei cittadini di serie A e di serie B”. “Il mio ...

