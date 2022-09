Luci spente e addio auto | l' anno dell' austerity | quando l' Italia piombò nel buio

(Di sabato 3 settembre 2022) Ci fu chi tirò fuori dalla cantina la bicicletta, chi il tandem e i pattini, qualcuno addirittura la carrozzella e il cavallo. Dal 2 dicembre 1973 un'abituata al boom economico restò appiedata. Se ne è parlato spesso in questi giorni, dopo l'aumento dei costi'energia a causa di guerra in Ucraina e Covid e qualche misura già sperimentata negli anni '70 potrebbe accompagnare il nostro prossimo inverno. Dai primi di dicembre 1973 e fino al 2 giugno del 1974, l'nele cominciò l'. Le domeniche senz', lee città oscurate, i locali chiusi alle 23, i neon di bar e cinema spenti: tutto il Paese dopo gli anni del riscatto economico del Dopoguerra si risvegliò più povero. Fu uno choc, le ...

Gas, in Spagna Iva dal 21 al 5%,a Londra. Così l'Europa combatte il caro prezziAdesso in questo ufficio, come vede, lesono. È un dettaglio, ma è così in tutti gli uffici del ministero. Questa è la prima risposta. E mi creda, è probabilmente la più efficace. La ... Vetrine a luci spente il centro è più triste Vetrine e dehor al buio, lo scenario surreale della città di sera con i commercianti terrorizzati dalle bollette E c’è chi torna a casa prima per risparmiare. "Chiudo il mio locale alle 21 anziché all ...«Sollevate e fermi!»: quel grido che mancava da tre anni stasera probabilmente a San Sisto suonerà più forte del solito, dalla bocca del capofacchino Sandro Rossi.