(Di sabato 3 settembre 2022) Lo ha detto il capo dell'Agenzia per l'energia atomica dell'ONU, al termine dell'ispezione iniziata questa settimana

L'integrità fisica della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata violata «più volte»

Aiea, il direttore Grossi sul sopralluogo alla centrale nucleare: 'Temo pr l'integrità fisica dell'impianto'

Integrità della centrale nucleare di Zaporizhzhya violata - AIEA 'È chiaro che la stazione e la sua integrità fisica sono state violate più volte'

Secondo i primi rilievi dei tecnici dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica l'integrità dell'impianto di Energodar sarebbe stata più volte violata. Il direttore Grossi riferirà martedì al Consiglio di sicurezza