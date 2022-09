(Di sabato 3 settembre 2022) Budapest, 3 set. (Adnkronos/Europa Press) - Viktornel giorno dei funerali di Mikhail. Il premier ungherese guida una delegazione per "" a, morto martedì scorso all'età di 91 anni, ha detto il portavoce del governo, Zoltan Kovacs. La cerimonia per l'ultimo saluto asi tiene nella Sala delle Colonne della Casa dei Sindacati. Poi verrà sepolto nel cimitero Novodevichy di, accanto alla moglie.

stef_esse : RT @MediasetTgcom24: Gorbaciov, i funerali a Mosca: presente Orban, assente Putin #russia #mosca #Gorbaciov #Gorbachev #Gorbacev #funerali… - MediasetTgcom24 : Gorbaciov, i funerali a Mosca: presente Orban, assente Putin #russia #mosca #Gorbaciov #Gorbachev #Gorbacev… - ProgettoLepanto : ??Il 3 settembre il primo ministro ungherese Viktor #Orban parteciperà alla cerimonia di congedo di Mikhail… - putino : Interfax scrive che alla cerimonia funebre di Gorbaciov ha partecipato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza… - ravel80262268 : Il primo ministro ungherese Viktor Orban parteciperà a una cerimonia d'addio per Gorbaciov sabato 3 settembre, rife… -

Il Sannio Quotidiano

9.19 - Letta: "Filoputinismo diè incompatibile con l'Ue. Va tolto il diritto di veto" L'... Nel mezzo ci sono stati dei traditori: Lenin,ed Eltsin. Quando vent'anni fa la Chiesa Russa ...Dopo poco più di un anno sarebbe giunto. Torniamo alla questione di fondo: la posizione ... Il voto a due piccoli autocrati qualiin Ungheria e Vucic in Serbia, putinisti della prima ora,... Gorbaciov: Orban a Mosca per ‘rendere omaggio’ Gorbaciov rappresentò la subalternità della Russia a Washington, l’apertura al ciclo nefasto di liberalizzazione e privatizzazioni in stile neoliberale. Vi è un piccolo giallo, se così vogliamo appell ...Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, singurul din Europa care întareste schimburile de gaze cu Rusia, va merge astazi la Moscova pentru funeraliile ultimului lider al Uniunii Sovietice Mihail Gorbaciov ...