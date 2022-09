E’ ospite di un albergo di Gaeta, ma un dipendente le ruba il cellulare (Di sabato 3 settembre 2022) Gaeta – I carabinieri della Tenenza CC di Gaeta hanno denunciato un uomo di Itri (LT) cl. 1992 che nel pomeriggio del 30 agosto 2022, si è impossessato di un telefono cellulare appartenente ad una donna cl. 73 di Tivoli, mentre quest’ultima si trovava ospite in una struttura alberghiera di Gaeta e dove peraltro l’autore del fatto ne è dipendente. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaetailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 3 settembre 2022)– I carabinieri della Tenenza CC dihanno denunciato un uomo di Itri (LT) cl. 1992 che nel pomeriggio del 30 agosto 2022, si è impossessato di un telefonoappartenente ad una donna cl. 73 di Tivoli, mentre quest’ultima si trovavain una struttura alberghiera die dove peraltro l’autore del fatto ne è. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto ...

