Covid | in Campania risale l’incidenza | 1 773 positivi

(Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.773, in, i neoalsu 11.617 test esaminati. Il tasso di incidenza torna a risalire: oggi è pari al 15,26% e ieri era 13,17%. Un decesso nelle ultime 48 ore; tre deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta invariato a 9 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive; calo in degenza con 257 i posti letto occupati (-11 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Regione Campania

