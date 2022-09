Viaggio nel futuro delle banche (Di venerdì 2 settembre 2022) Conti correnti gestiti solo tramite app, carte di credito per lo smartphone o dentro l’orologio, prestiti concessi in pochi attimi da un algoritmo. E poi, pagamenti a rate autorizzati in tempo reale, sportelli e uffici aperti nel metaverso. Mentre la tecnologia e schiere di start-up rendono la finanza sempre più digitale, i grandi gruppi storici provano a rinnovarsi. In gioco c’è tutto: la loro sopravvivenza. Sponsorizzano video su YouTube, ingaggiano influencer, fanno pubblicità sui social network. Le banche online hanno una dimestichezza totale dello spazio che le definisce, del perimetro nel quale si muovono: il digitale. In parallelo, aggiornano riti analogici. Si affidano al passaparola, anzi lo istigano, lo hanno trasformato in una generosa ricompensa: regalano decine di euro a chiunque presenti un amico, convincendolo ad aprire una posizione con loro. Il bonus è ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 settembre 2022) Conti correnti gestiti solo tramite app, carte di credito per lo smartphone o dentro l’orologio, prestiti concessi in pochi attimi da un algoritmo. E poi, pagamenti a rate autorizzati in tempo reale, sportelli e uffici aperti nel metaverso. Mentre la tecnologia e schiere di start-up rendono la finanza sempre più digitale, i grandi gruppi storici provano a rinnovarsi. In gioco c’è tutto: la loro sopravvivenza. Sponsorizzano video su YouTube, ingaggiano influencer, fanno pubblicità sui social network. Leonline hanno una dimestichezza totale dello spazio che le definisce, del perimetro nel quale si muovono: il digitale. In parallelo, aggiornano riti analogici. Si affidano al passaparola, anzi lo istigano, lo hanno trasformato in una generosa ricompensa: regalano decine di euro a chiunque presenti un amico, convincendolo ad aprire una posizione con loro. Il bonus è ...

gippu1 : In #AtalantaTorino notevole viaggio nel tempo di Teun Koopmeiners: segna il primo gol al 48' e il secondo gol al 47'. - matteosalvinimi : Ci lascia un uomo che ha lasciato un segno importante nel secolo scorso, buon viaggio. #Gorbaciov - vicesantivi : RT @ferrarisergio4: Ed è ombra ora, mentre riposa chi è stanco. Ed è sollievo un viaggio nel buio. - Repostate21 : #Melonivergogna Esclusivo TPI – Viaggio nel cimitero dei feti delle Marche: benvenuti nell’Italia di Giorgia Melon… - girasol44247939 : RT @maolindas: Nel lungo viaggio della mia vita ho deciso di mettere in valigia?? solo ciò che conta veramente per me?? e che mi dona la forz… -