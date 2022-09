Venezia 79, Bardo l’ipertrofico autobiopic di Inarritu tra messicani che odiano i gringos e onirismi felliniani (Di venerdì 2 settembre 2022) Fate largo, ma molto molto largo, che passa Alejandro Gonzalez Inarritu. Il suo quasi autobiopic Bardo – La cronaca falsa di alcune verità, in Concorso per il Leone d’Oro di Venezia 79 si srotola in tre ore pindaricamente immersive, letteralmente ombelicali, nondimeno ostentatamente politiche. Protagonista è il giornalista messicano Silverio Gama (il generoso Daniel Gimenez Cacho), qualcosa tra il premio Pulitzer e il documentarista impegnato, deambulante e svolazzante in piena crisi di mezza età. La cifra espressiva del film di Inarritu però, tra un “ciucciate più uova” e ottoemezzi felliniani o anche un contemplativo Malick travolto da tromboni e tube di Roy Andersson, è quella dell’onirismo che si insinua nei gangli e negli spazi del reale. Un quotidiano familiare che talvolta perde ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Fate largo, ma molto molto largo, che passa Alejandro Gonzalez. Il suo quasi– La cronaca falsa di alcune verità, in Concorso per il Leone d’Oro di79 si srotola in tre ore pindaricamente immersive, letteralmente ombelicali, nondimeno ostentatamente politiche. Protagonista è il giornalista messicano Silverio Gama (il generoso Daniel Gimenez Cacho), qualcosa tra il premio Pulitzer e il documentarista impegnato, deambulante e svolazzante in piena crisi di mezza età. La cifra espressiva del film diperò, tra un “ciucciate più uova” e ottoemezzio anche un contemplativo Malick travolto da tromboni e tube di Roy Andersson, è quella dell’onirismo che si insinua nei gangli e negli spazi del reale. Un quotidiano familiare che talvolta perde ...

FQMagazineit : Venezia 79, Bardo l’ipertrofico autobiopic di Inarritu tra messicani che odiano i gringos e onirismi felliniani - duca86 : Come invidio chi è a Venezia a guardare “Bardo”, il nuovo film di Iñárritu. - vatenacttencass : Alejandro Iñárritu in concorso a Venezia con 'Bardo': 'Raccontiamo storie per dare un senso alla vita'… - FGuardiella : “Bardo”, il ritorno di Iñárritu con un film intimo e visionario In concorso alla Mostra di Venezia il nuovo lungome… - 3cinematographe : #AlejandroInarritu spiega le origini di #Bardo e i maestri come Fellini che lo hanno ispirato #Venezia79 -