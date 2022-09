Venezia 2022, la rivoluzione di Padre Pio secondo Abel Ferrara (Di venerdì 2 settembre 2022) “Mi sorprende e amareggia che molti di voi italiani non conoscano il massacro di San Giovanni Rotondo del 1920… come è possibile!?”. Se lo chiede incredulo Abel Ferrara che proprio su quel tragico evento ha costruito il suo Padre Pio, il nuovo e atteso lungometraggio del regista newyorkese proposto in concorso oggi alle Giornate degli Autori, sezione autonoma e parallela della 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un film importante, per certi aspetti “ferrarianamente” provocatorio e ossessivamente penetrato dal tema religioso come accadeva in certi suoi iconici lavori, benché ambientato in un contesto storico-geografico distante dalla sua dolente e disturbante New York. Ma si sa che ormai Abel Ferrara sia di casa in Italia, specie a Roma, e non casualmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) “Mi sorprende e amareggia che molti di voi italiani non conoscano il massacro di San Giovanni Rotondo del 1920… come è possibile!?”. Se lo chiede increduloche proprio su quel tragico evento ha costruito il suoPio, il nuovo e atteso lungometraggio del regista newyorkese proposto in concorso oggi alle Giornate degli Autori, sezione autonoma e parallela della 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di. Un film importante, per certi aspetti “ferrarianamente” provocatorio e ossessivamente penetrato dal tema religioso come accadeva in certi suoi iconici lavori, benché ambientato in un contesto storico-geografico distante dalla sua dolente e disturbante New York. Ma si sa che ormaisia di casa in Italia, specie a Roma, e non casualmente ...

