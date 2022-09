Eurosport_IT : Quando sei sicuro di sentire un certo odore, e non viene dalla cucina! Esegue Nick Kyrgios #EurosportTENNIS | #ATP… - Eurosport_IT : VINCE IN RIMONTA NADAL!!! Il nostro Fabio era partito bene vincendo il 1° set, ma ha poi subito il ritorno di Rafa… - Eurosport_IT : BERRETTINI INIZIA BENE! ?????? Buona la prima del nostro Matteo che elimina in 3 set il cileno Jarry: l'azzurro conqu… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Atp Finals. Nadal 'Qualificarmi a 36 anni è una buona notizia' - Eurosport_IT : Altra giornata di grande tennis agli US Open ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen | #USOpen2022 | #Tennis -

Tiscali

... "Ora devo alzare il livello" NEW YORK (STATI UNITI) - "Qualificarmi di nuovo per leFinals a ... "In allenamento riesco a esprimere unmigliore rispetto a quello mostrato sin qui in partita, ..."Qualificarmi di nuovo per leFinals a 36 anni è una buona notizia. Se non succederà nulla di ... In allenamento riesco a esprimere unmolto migliore rispetto a quello mostrato sin qui in ... Tennis: Atp Finals. Nadal 'Qualificarmi a 36 anni è una buona notizia' Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il campione spagnolo, al terzo turno agli Us Open: 'Ora devo alzare il livello' NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - 'Qualificarmi di nuovo per ...