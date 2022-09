Record di suicidi in carcere: già 59 nel 2022. "Ma non si parli di indulto" (Di venerdì 2 settembre 2022) Nei primi otto mesi del 2022, già 59 persone si sono tolte la vita in carcere, più di una ogni quattro giorni. 15 casi solo ad agosto, uno ogni due giorni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 settembre 2022) Nei primi otto mesi del, già 59 persone si sono tolte la vita in, più di una ogni quattro giorni. 15 casi solo ad agosto, uno ogni due giorni Segui su affaritaliani.it

infoitinterno : Allarme carceri, record suicidi nel 2022 - zazoomblog : Scoppia la bomba-carcere sulla campagna elettorale 59 suicidi nel 2022: è record. Ma non si parli di indulto -… - Affaritaliani : Già 59 suicidi in carcere nel 2022: è un record. 'Ma non si parli di indulto' - H0tAvenger : @Happy4Trigger @klaatu29 @trattomale E' la nazione che ha il record di suicidi ed alcolismo, diciamo che non me ne… - nuccia20 : RT @kuliscioff: No, @GiorgiaMeloni non vuole la pena di morte. Vuole solo la morte per pena. Carcere e carcere dove è record di suicidi. Le… -