“Non l’ho permesso”. Loredana Lecciso, la verità su Albano Carrisi (Di venerdì 2 settembre 2022) Il periodo di crisi tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso sembra proprio essere alle spalle. I due stanno insieme ormai da 22 anni e hanno due figli: Jasmine, classe 2001, e Bido, nato l’anno successivo. In più di qualche occasione si era parlato di matrimonio per la coppia, ma non ci sono mai stati i fiori d’arancio a suggellare questa unione. In una recente intervista al settimanale Nuovo, la 49enne leccese ha ufficializzato la scelta di non sposarsi. “Qualche anno fa mi mancava il matrimonio, ora scegliamo invece di costruire la nostra vita insieme ogni giorno, senza che nessuna burocrazia ci trattenga. Siamo una coppia imperfetta ed è meglio così perché nelle persone perfette il punto di rottura c’è sempre, mentre quelli come noi sanno resistere”. I fiori d’arancio sono stati ormai accantonati e non vedremo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Il periodo di crisi trasembra proprio essere alle spalle. I due stanno insieme ormai da 22 anni e hanno due figli: Jasmine, classe 2001, e Bido, nato l’anno successivo. In più di qualche occasione si era parlato di matrimonio per la coppia, ma non ci sono mai stati i fiori d’arancio a suggellare questa unione. In una recente intervista al settimanale Nuovo, la 49enne leccese ha ufficializzato la scelta di non sposarsi. “Qualche anno fa mi mancava il matrimonio, ora scegliamo invece di costruire la nostra vita insieme ogni giorno, senza che nessuna burocrazia ci trattenga. Siamo una coppia imperfetta ed è meglio così perché nelle persone perfette il punto di rottura c’è sempre, mentre quelli come noi sanno resistere”. I fiori d’arancio sono stati ormai accantonati e non vedremo ...

