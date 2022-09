Milan-Inter, Inzaghi: “Bastoni da valutare. Soddisfatto del mercato” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Derby? L’anno scorso ne abbiamo giocati quattro, sono stati equilibrati e giocati bene. L’ultimo lo abbiamo vinto 3-0 e ci ha fatto vincere un trofeo. I derby vanno giocati con grandissima personalità, dobbiamo essere bravi a far sì che oltre agli episodi contino i duelli. Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte. Sarà un derby con tantissimi duelli, serviranno cattiveria e determinazione”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi alla vigilia del primo derby contro il Milan della stagione. Da valutare le condizioni di Bastoni: “Non era al 100% già prima della Cremonese, aveva un po’ di febbre. In questi 2 giorni ancora una indisposizione, oggi torna in gruppo. Ma dovrò decidere e così anche in attacco”. Difficile un impiego di Acerbi, arrivato sul gong del mercato: ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) “Derby? L’anno scorso ne abbiamo giocati quattro, sono stati equilibrati e giocati bene. L’ultimo lo abbiamo vinto 3-0 e ci ha fatto vincere un trofeo. I derby vanno giocati con grandissima personalità, dobbiamo essere bravi a far sì che oltre agli episodi contino i duelli. Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte. Sarà un derby con tantissimi duelli, serviranno cattiveria e determinazione”. Lo ha detto il tecnico dell’, Simonealla vigilia del primo derby contro ildella stagione. Dale condizioni di: “Non era al 100% già prima della Cremonese, aveva un po’ di febbre. In questi 2 giorni ancora una indisposizione, oggi torna in gruppo. Ma dovrò decidere e così anche in attacco”. Difficile un impiego di Acerbi, arrivato sul gong del: ...

