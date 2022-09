Meloni, test a Cernobbio: ecco il mio nuovo corso. Ma critiche alla Ue sul gas (Di venerdì 2 settembre 2022) «La debolezza della politica italiana è il grande problema a cui sono riconducibili i ritardi del nostro Paese rispetto al resto dell'Europa». Così aveva fatto notare... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 settembre 2022) «La debolezza della politica italiana è il grande problema a cui sono riconducibili i ritardi del nostro Paese rispetto al resto dell'Europa». Così aveva fatto notare...

cacciaramarri_z : @borghi_claudio Fate il test, è uno spasso: o PD o Meloni/Lega. Ma noooo non c'è il pilota automatico! - Gazzettino : Meloni, test a Cernobbio: ecco il mio nuovo corso. Ma critiche alla Ue sul gas - ilmessaggeroit : Meloni, test a Cernobbio: ecco il mio nuovo corso. Ma critiche alla Ue sul gas - MeleoFernando : RT @VperVendetta99: Sapete chi vorrebbe Giorgia Meloni come prossimo Presidente della Repubblica? Carlo Nordio, quello che proponeva il tes… - PubblicoDebito : RT @VperVendetta99: Sapete chi vorrebbe Giorgia Meloni come prossimo Presidente della Repubblica? Carlo Nordio, quello che proponeva il tes… -