Lille | Ounas si presenta | “Qui si gioca il calcio che mi piace”

Adam Ounas ha pronunciato le prime parole da giocatore del Lille. A riportarle il sito ufficiale del club francese: "Sono molto felice di arrivare al LOSC dove conosco già alcuni giocatori, il che faciliterà la mia integrazione. Spero di fare una bella stagione con loro! Tutti in Europa sanno che il Lille è uno dei più grandi club in Francia, dove giochiamo a calcio che mi piace, dove giochiamo molto pallone. Mi ha sedotto subito! Vai LOSC e ci vediamo presto in campo!". L'esterno ex Napoli lascia la Campania a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2024 con i transalpini.

