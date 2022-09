Libano, trovato in fondo al mare il corpo di un bimbo migrante ancora abbracciato alla madre (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono rimasti e rimarranno in fondo al mare , intrappolati nella carcassa di una imbarcazione di migranti colata a picco mesi fa di fronte alle coste del Libano , il corpo di una giovane donna e del suo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono rimasti e rimarranno inal, intrappolati nella carcassa di una imbarcazione di migranti colata a picco mesi fa di fronte alle coste del, ildi una giovane donna e del suo...

