Lazio - Napoli : Previsti 35 mila spettatori all'Olimpico (Di venerdì 2 settembre 2022) Prosegue la vendita dei biglietti in vista della gara Lazio - Napoli, come riferito da Il Messaggero, al momento sono 8000 i biglietti venduti, sommandoli ai 25 mila abbonati, portano il totale a 33 mila spettatori. Per i tifosi del Napoli, sono stati messi a disposizione 2800 biglietti del settore ospiti, il costo del tagliando è di 40 euro. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Prosegue la vendita dei biglietti in vista della gara, come riferito da Il Messaggero, al momento sono 8000 i biglietti venduti, sommandoli ai 25abbonati, portano il totale a 33. Per i tifosi del, sono stati messi a disposizione 2800 biglietti del settore ospiti, il costo del tagliando è di 40 euro.

