Agenzia_Ansa : FLASH | Gazprom trova nuovo guasto, Nord Stream resta fermo #ANSA - DomenicoMolli10 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Gazprom trova nuovo guasto, Nord Stream resta fermo #ANSA - RosaLucia54 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Gazprom trova nuovo guasto, Nord Stream resta fermo #ANSA - Ste_Gualdoni : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Gazprom trova nuovo guasto, Nord Stream resta fermo #ANSA - cecchigia60 : FLASH | Gazprom trova nuovo guasto, Nord Stream resta fermo #ANSA #nordstream -

ha individuato alcune perdita di olio nel corso dei lavori di manutenzione in corso alla stazione di compressione di Portovaya. "I guasti e danni individuati - spiegasul suo canale Telegram - non consentono una operatività sicura ed esente da problemi del motore della turbina". Per questa ragione "il trasporto di gas" è stato "completamente fermato". . 2 ...... nel giorno in cui il G7l'accordo su un tetto ai prezzi del petrolio russo e von der Leyen ... secondo) e oggi i volatili prezzi dei future del metano sono scesi fino a - 17% sulla piazza ...Le previsioni parlavano di una ripresa del flusso del gas sul viadotto Nord Stream a partire dalla giornata di domani, sabato 3 settembre. Ma in ...Il colosso energetico russo ha ‘completamente fermato’ il trasporto di gas dopo aver individuato alcune perdite di olio durante lavori di manutenzione ...