Gazzetta_it : Fognini brilla per un set e mezzo, poi Nadal cambia marcia. E vince #UsOpen -

Eurosport IT

e Nadal. Afp La partita Uno splendido Fabioha retto l'impatto durante i primi due set, poi cede di schianto alla distanza al superlativo spagnolo che vince 2 - 6 6 - 4 6 - 2 6 - 1. ...Sulla falsariga dei connazionali Fabioe Jannik Sinner, anche l'esordio di Lorenzo Musetti ... Soprattutto per un giocatore come lui che ancora nonsul veloce. Immaginiamo dunque un ... US Open 2022 - LIVE DAY 4: oggi Sinner e Musetti, Fognini-Nadal nella notte italiana. In campo anche Alcaraz e Swiatek