FFP | attesa per oggi la lista dell’UEFA sui club sanzionati | i dettagli

(Di venerdì 2 settembre 2022) La UEFA potrebbe far uscirepomeriggio il documento con le sanzioni relative al FFP che coinvolge anche alcune squadre italiane La UEFA potrebbe far uscirepomeriggio il documento con le sanzioni relative al FFP che coinvolge anche alcune squadre italiane. Hanno accettato le sanzioni UEFA e non faranno appello alla Giustizia Europea PSG, Marsiglia, Besiktas, Anderlecth, Monaco, Milan, Roma e Inter. Nellacompare anche la Juventus, rea invece di perseverare nel progetto Super League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

