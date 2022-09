F.1, GP Belgio - Ferrari in testa nelle Prove Libere (Di venerdì 2 settembre 2022) La Ferrari cerca di reagire a Zandvoort: dopo la disfatta belga, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno mostrato un buon ritmo, portandosi in testa alla seconda sessione di Prove Libere del Gran Premio d'Olanda. I due piloti del Cavallino sono divisi da appena 4 millesimi di secondi e hanno preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton. Per Max un inizio con il piede sbagliato. In questo venerdì di Prove Libere, il primo colpo di scena è arrivato durante la prima ora di test, quando la Red Bull RB18 di Max Verstappen si è ammutolita dopo un problema al cambio che ha costretto il campione del mondo in carica a fermarsi dopo pochi giri. Nella seconda sessione le cose per Max non sono andate molto meglio: l'olandese non è andato oltre l'ottavo posto, staccato di sette decimi dalle due ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 settembre 2022) Lacerca di reagire a Zandvoort: dopo la disfatta belga, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno mostrato un buon ritmo, portandosi inalla seconda sessione didel Gran Premio d'Olanda. I due piloti del Cavallino sono divisi da appena 4 millesimi di secondi e hanno preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton. Per Max un inizio con il piede sbagliato. In questo venerdì di, il primo colpo di scena è arrivato durante la prima ora di test, quando la Red Bull RB18 di Max Verstappen si è ammutolita dopo un problema al cambio che ha costretto il campione del mondo in carica a fermarsi dopo pochi giri. Nella seconda sessione le cose per Max non sono andate molto meglio: l'olandese non è andato oltre l'ottavo posto, staccato di sette decimi dalle due ...

Eurosport_IT : LA FERRARI DI SAINZ DAVANTI A TUTTI! ?? Lo spagnolo chiude al 2° posto ma grazie alla penalità inflitta a Max Ver… - quaranta_vito : Ferrari sembra essere ritornata... sembra, perché Ungheria e Belgio hanno lasciato il segno in termini di certezze.… - mattiamaestri46 : Comunque in questi primi minuti era il prosieguo delle gara del Belgio... #F1 #Ferrari #DutchGP - DR3CL16 : RT @poesiadeimotori: Prima della sosta (e della DT) era logico aspettarsi una RB più in forma in Belgio e una #Ferrari superiore a #Zandvoo… - vallini_chiara : RT @poesiadeimotori: Prima della sosta (e della DT) era logico aspettarsi una RB più in forma in Belgio e una #Ferrari superiore a #Zandvoo… -