Covid | Andreoni | “Obbligo mascherina su mezzi pubblici anche oltre 30 settembre”

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Visto l’andamento epidemiologico e quello che è accaduto nei due anni passati, non ho dubbi a dire che l’dellasuivada prorogatodopo il 30. E’ poco immaginabile dire oggi che a fineci sarà una riduzione della circolazione del virus tale da permetterci di togliere la”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). L'articolo proviene da Italia Sera.

