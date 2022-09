Covid: a Bergamo altri 288 positivi, in Lombardia 23 decessi (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 288 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo. A fronte di 21.266 tamponi effettuati, sono 2.757 i nuovi positivi (12,9%) in Lombardia. Negli ospedali diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-11). Sono 23 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 21.266, totale complessivo: 40.840.194 – i nuovi casi positivi: 2.757 – in terapia intensiva: 15 (-7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 594 (-11) – i decessi, totale complessivo: 42.267 (+23) I nuovi casi per provincia: Milano: 760 di cui 320 a Milano città;Bergamo: 288; Brescia: 427; Como: 168; Cremona: 116; Lecco: 104; Lodi: 57; Mantova: 133; Monza e Brianza: 200; Pavia: 160; Sondrio: 44; Varese: 230. Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 288 i nuovial-19 in provincia di. A fronte di 21.266 tamponi effettuati, sono 2.757 i nuovi(12,9%) in. Negli ospedali diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-11). Sono 23 i. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 21.266, totale complessivo: 40.840.194 – i nuovi casi: 2.757 – in terapia intensiva: 15 (-7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 594 (-11) – i, totale complessivo: 42.267 (+23) I nuovi casi per provincia: Milano: 760 di cui 320 a Milano città;: 288; Brescia: 427; Como: 168; Cremona: 116; Lecco: 104; Lodi: 57; Mantova: 133; Monza e Brianza: 200; Pavia: 160; Sondrio: 44; Varese: 230.

