Corsa ai Bot | il rendimento inimmaginabile con il boom inflazione

(Di venerdì 2 settembre 2022) I Bot-people, quelli che negli anni '80 e '90 vivevano quasi di rendita a spese dello Stato, grazie ai tassi di interesse a due cifre (anche se la ricchezza era solo illusoria visto che l'era elevata) tornano a sperare. Rincari dei prezzi e, soprattutto, i rialzi dei tassi già effettuati e quelli in cantiere da parte delle banche centrali hanno portato su ildei Btp italiani. I titoli di Stato decennali, che sono il parametro di riferimento dello spread, ieri sono arrivati a garantire, sul mercato secondario, quasi il 4%, ai massimi dal dicembre 2013. Un guadagno superato nell'area euro solo dal 4,186% della Grecia ma ben al di sopra di Paesi come Gran Bretagna (2,874%), Spagna (2,786%) e Francia (2,204%). Dopo anni di magre soddisfazioni i risparmiatori, soprattutto quelli piccoli, possono iniziare a rifiatare. Finora investire ...

tempoweb : Il popolo dei #Bot rialza la testa tassi sopra il 4%: la corsa dei risparmiatori #economia #2settembre… - giannivevo_bot : Van Aert è troppo più allenato a corsa -

Wired Italia

...più letti C'era una volta Huawei di Lorenzo Lamperti L'analisi dei programmi dei partiti in... uomini nascosti dietro le macchine, chate così via. Ma il lavoro di Giardina Papa si spinge ......rischi di recessione sono aumentati ma le "banche centrali devono agire con forza" contro la... partecipa il ministero della Transizione ecologica ROMA Tesoro: in asta a fine mesesemestrali ... Su Instagram i gruppi femministi iraniani sono presi di mira dai bot I Bot-people, quelli che negli anni '80 e '90 vivevano quasi di rendita a spese dello Stato, grazie ai tassi di interesse a due cifre (anche ...TicketOne assicura che la piaga del secondary ticketing è stata sconfitta, ma non può escludere che "singoli acquirenti approfittino della situazione rivendendo illegalmente su web a prezzi anche di m ...