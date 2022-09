Ci ha lasciato Jack Marchal, in punta di matita (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 ott – Jack Marchal è andato oltre, in punta di matita. Lui che da irriverente disegnatore tratteggiò quell’indimenticabile topo nero, uno dei migliori schiaffi al dominio culturale della sinistra e al torpore della destra, entrambe troppo seriose per coglierne la genialità. Fumettista e musicista, artista senza clamore che ci regalò quel Rat Noir, entrato a spinta nell’immaginario della destra radicale europea, generazione dopo generazione. Jack Marchal, quel geniale fumettista Fu lui a idearlo per Alternative, per poi imprimerlo sul periodico di satira politica La Voce della Fogna, diretto da Marco Tarchi. Il topo che “martellava” il correttismo dell’epoca, comparirà poi in volantini e manifesti, di ciclostile in ciclostile. Un rat maudit che conquistò soprattutto i giovani ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 ott –è andato oltre, indi. Lui che da irriverente disegnatore tratteggiò quell’indimenticabile topo nero, uno dei migliori schiaffi al dominio culturale della sinistra e al torpore della destra, entrambe troppo seriose per coglierne la genialità. Fumettista e musicista, artista senza clamore che ci regalò quel Rat Noir, entrato a spinta nell’immaginario della destra radicale europea, generazione dopo generazione., quel geniale fumettista Fu lui a idearlo per Alternative, per poi imprimerlo sul periodico di satira politica La Voce della Fogna, diretto da Marco Tarchi. Il topo che “martellava” il correttismo dell’epoca, comparirà poi in volantini e manifesti, di ciclostile in ciclostile. Un rat maudit che conquistò soprattutto i giovani ...

