Calciomercato | il commento di Gazzetta sulle big di Serie A | VIDEO

OdeonZ__ : Mercato Premier, i promossi e i bocciati - Profilo3Marco : RT @SerieA: Un commento al calciomercato della tua squadra: - CMondavio : RT @SerieA: Un commento al calciomercato della tua squadra: - SerieA : Un commento al calciomercato della tua squadra: - reverendo_casey : #LazioNapoli Il mio commento al finale di #calciomercato della @OfficialSSLazio guardando almeno fino al mondiale..… -

La Gazzetta dello Sport

Con qualche ora di ritardo rispetto alla Serie A, pure in Premier League si è chiuso ilestivo. Chi si è rinforzato di più Qual è il colpo dell'estate e quale il rimpianto più grande Ne parliamo nella nuova puntata di In the Box, il nostro podcast sul calcio inglese con ...Stavolta possiamo dirlo: sono stati bravi. I dirigenti dei nostri grandi club - spesso criticati, e raramente a torto - hanno rafforzato le loro squadre, e ci sono riusciti senza investire cifre folli. Pochi soldi, tante idee: così le nostre big fanno affari e si rinforzano Il calciomercato si è da poco concluso, con le trattative tra club che si potranno riaprire soltanto a gennaio in occasione della finestra invernale. Eppure, in caso di particolari necessità, c’è anco ...Il commento di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano, in merito al derby tra Milan e Inter valido per il 5o turno di Serie A ...