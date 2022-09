Us Open 2022, Giorgi: “Forse commesso qualche errore tattico, ma non posso rimproverarmi nulla” (Di giovedì 1 settembre 2022) “È stata una partita molto equilibrata, non ho fatto grandi errori o scelte sbagliate come mi è capitato altre volte. Nel primo set sono stato più conservativa, poi ho iniziato a fare il mio gioco e ho fatto meglio. Secondo me non posso rimproverarmi nulla, non sono nemmeno arrabbiata dopo una partita così”. Queste le parole di Camila Giorgi, che ai microfoni di Eurosport commenta la sconfitta subita da Madison Keys agli Us Open 2022. “Al tiebreak ho avuto un calo di concentrazione. Stavo giocando bene, i punti erano molto vicini; poi ho sbagliato tatticamente, perché volevo cambiare subito mentre molti punti li ho vinti insistendo su un colpo”, prosegue la marchigiana, che poi analizza la sua stagione la sua carriera nel complesso: “È stato un anno particolare, diverso da tutti gli ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) “È stata una partita molto equilibrata, non ho fatto grandi errori o scelte sbagliate come mi è capitato altre volte. Nel primo set sono stato più conservativa, poi ho iniziato a fare il mio gioco e ho fatto meglio. Secondo me non, non sono nemmeno arrabbiata dopo una partita così”. Queste le parole di Camila, che ai microfoni di Eurosport commenta la sconfitta subita da Madison Keys agli Us. “Al tiebreak ho avuto un calo di concentrazione. Stavo giocando bene, i punti erano molto vicini; poi ho sbagliato tatticamente, perché volevo cambiare subito mentre molti punti li ho vinti insistendo su un colpo”, prosegue la marchigiana, che poi analizza la sua stagione la sua carriera nel complesso: “È stato un anno particolare, diverso da tutti gli ...

