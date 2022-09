TgLa7d del 1 settembre 2022

(Di giovedì 1 settembre 2022) Gas, governo prepara piano per mini - austerity Si combatte a Zaporizhzhya, spento reattore in attesa team Aiea 'Ndrangheta, 202 arresti tra cui il sindaco di Rende Putin ha reso omaggio alla salma di ...

TGLA7

Gas, governo prepara piano per mini - austerity Si combatte a Zaporizhzhya, spento reattore in attesa team Aiea 'Ndrangheta, 202 arresti tra cui il sindaco di Rende Putin ha reso omaggio alla salma di ...Addio a Gorbaciov, ultimo leader Urss e Nobel per la pace Stop di Nord Stream, meno gas a Italia ed Europa Bollette, pressing partiti su governo per nuovi interventi Speranza: "Vaccini aggiornati ... TgLa7d del 30 agosto 2022