Sarri: «La prestazione mi dà conforto, ma il mio Napoli alla fine del primo tempo avrebbe vinto 3-0» (Di giovedì 1 settembre 2022) Contro la Sampdoria, la Lazio di Maurizio Sarri non è riuscita ad andare oltre il pareggio 1-1, nonostante avesse sbloccato per prima la partita. Al termine del match, il tecnico toscano ha commentato il risultato in tv. «Sono contento con un minimo di giramento di palle. Esco sconfortato, non preoccupato. Sto smaltendo ora l’incazzatura, era anche la mia, non solo della squadra. Se fosse la penultima giornata sarebbe drammatico. In questo momento conta più la prestazione che i punti. Ma il mio Napoli alla fine del primo tempo avrebbe vinto 3-0. Però la strada è giusta». Sarri ha continuato: «E’ da annoverare tra le gare più belle da quando sono qui. La prestazione mi dà conforto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) Contro la Sampdoria, la Lazio di Maurizionon è riuscita ad andare oltre il pareggio 1-1, nonostante avesse sbloccato per prima la partita. Al termine del match, il tecnico toscano ha commentato il risultato in tv. «Sono contento con un minimo di giramento di palle. Esco sconfortato, non preoccupato. Sto smaltendo ora l’incazzatura, era anche la mia, non solo della squadra. Se fosse la penultima giornata sarebbe drammatico. In questo momento conta più lache i punti. Ma il miodel3-0. Però la strada è giusta».ha continuato: «E’ da annoverare tra le gare più belle da quando sono qui. Lami dà...

