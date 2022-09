Sabrina Knaflitz, chi è la moglie di Alessandro Gassmann: “Abbiamo il nostro segreto” (Di giovedì 1 settembre 2022) Nata a Roma, nel 1976, Sabrina Knaflitz è venuta alla luce il 25 novembre, sotto il segno del Sagittario. Un cognome che non passa inosservato, eredità di austriaco retaggio nelle origini paterne (ancorate al Piemonte). Sabrina Knaflitz, chi è la moglie di Alessandro Gassmann VENICE, ITALY – SEPTEMBER 05: Sabrina Knaflitz and Alessandro Gassmann walk the red carpet ahead of the movie “Mandibules” at the 77th Venice Film Festival on September 05, 2020 in Venice, Italy. (Photo by Ernesto S. Ruscio/Getty Images)Di lei sappiamo che ha preso parte a numerosi film e che ha esordito niente meno che con Mario Monicelli, con la pellicola del 1988 I Picari! È sposata dal 1998, e il suo matrimonio ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Nata a Roma, nel 1976,è venuta alla luce il 25 novembre, sotto il segno del Sagittario. Un cognome che non passa inosservato, eredità di austriaco retaggio nelle origini paterne (ancorate al Piemonte)., chi è ladiVENICE, ITALY – SEPTEMBER 05:andwalk the red carpet ahead of the movie “Mandibules” at the 77th Venice Film Festival on September 05, 2020 in Venice, Italy. (Photo by Ernesto S. Ruscio/Getty Images)Di lei sappiamo che ha preso parte a numerosi film e che ha esordito niente meno che con Mario Monicelli, con la pellicola del 1988 I Picari! È sposata dal 1998, e il suo matrimonio ha ...

